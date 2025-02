Joinville dá início às obras do Parque Linear Porto Cachoeira Área de 12,7 mil metros quadrados será revitalizada; Parque Porto Cachoeira fica em local histórico da cidade ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h26 ) twitter

O município de Joinville deu início, nesta quarta-feira (22), às obras da primeira etapa do Parque Linear Porto Cachoeira, com um investimento de R$ 4,3 milhões. A área de 12,7 mil metros quadrados, localizada no Setor Cais, próximo ao Moinho de Joinville, será requalificada para oferecer à população um novo espaço de lazer e convivência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Parque Linear Porto Cachoeira!

