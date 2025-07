Joinville define regras para o uso de bicicletas elétricas e similares; veja normas Decreto foi publicado nesta quinta-feira (10), e estabele normas para bicicleta elétrica, equipamentos autopropelidos e ciclomotores... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O decreto que regulamenta a circulação de veículos elétricos em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi publicado nesta quinta-feira (10). A nova norma define regras para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e veículos autopropelidos nas vias urbanas da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as normas e detalhes sobre a regulamentação!

Leia Mais em ND Mais:

Sol, nevoeiros e geada: saiba o que esperar do tempo em SC nos próximos dias

Casal baleado em Florianópolis: polícia acredita em acerto de contas por tráfico de drogas

Bombeiros localizam menina de 12 anos que caiu em cânion na divisa de SC e RS