Joinville é a cidade que mais aciona o Samu e que concentra os casos mais graves em SC Região Norte/Nordeste é a que mais aciona o Samu em SC, e Joinville concentra os casos mais graves, com 187 paradas cardiorrespiratórias... ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 27/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Joinville lidera os atendimentos do Samu em Santa Catarina, com mais de 1,7 mil ocorrências no primeiro semestre de 2025. À frente de cidades como Florianópolis (1.526) e Itajaí (1.147), o município concentra os casos mais graves e possui alta demanda sobre as equipes de urgência.

Para saber mais sobre a situação do Samu em Joinville e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Afastamentos por transtornos mentais crescem 134% e colocam SC entre os líderes no país

Figueirense X Anápolis: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão pela Série C

JEC Futsal atropela o Tubarão e volta ao G-4 da Liga Nacional