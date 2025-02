Joinville Handebol inicia temporada e realiza seletiva para novos atletas Com pré-temporada iniciada, Joinville Handebol tem amistoso marcado para o dia 18 de março ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 17h09 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h09 ) twitter

A temporada do Joinville Handebol iniciou com foco na preparação para o primeiro amistoso do ano. Além disso, a equipe realizará uma seletiva para novos atletas no próximo sábado (8).

