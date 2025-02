Joinville passa a contar com tecnologia 5G em todos os bairros A cidade agora se destaca por ser a primeira do país, fora as capitais, a ter 5G em todos os bairros ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h27 ) twitter

O pioneirismo de Joinville em relação à tecnologia 5G continua. Após ser uma das primeiras cidades do Brasil a regulamentar o uso do recurso, a cidade agora se destaca por ser a primeira do país, fora as capitais, a ter 5G em todos os bairros. A empresa de telecomunicações TIM anunciou que a tecnologia está ativa em todos os 43 bairros joinvilenses.

Saiba mais sobre essa conquista tecnológica acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

