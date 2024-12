Joinville prepara abrigo para receber famílias desalojadas e afetadas pelas fortes chuvas Ao todo, 37 ocorrências de deslizamentos, alagamentos e erosão foram registradas pela Defesa Civil no município ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 22h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 22h28 ) twitter

Em função da quantidade de chuva que caiu na cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, um abrigo está sendo preparado para receber famílias desalojadas e afetadas pelos temporais, na Escola Municipal Ruben Roberto Schmidlin, no bairro Morro do Meio. A Prefeitura do mobilizou a estrutura e está providenciando a entrega de colchões e demais materiais necessários para receber os cidadão, caso seja necessário.

Para mais informações sobre a situação e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

