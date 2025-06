Joinville vira vitrine nacional de IA e dobra público em megaevento de tecnologia Evento contou com mais de 2,6 mil participantes e discutiu o papel de Joinville no desenvolvimento de um ecossistema nacional de inteligência... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h57 ) twitter

Com mais de 2,6 mil participantes vindos de 21 estados brasileiros e três países da América Latina, o Summit de Inteligência Artificial 2025 movimentou Joinville na última quinta (5) e sexta-feira (6), consolidando a cidade como um dos novos polos de inovação tecnológica do país. “Receber o Summit de Inteligência Artificial em Joinville é mais do que sediar um grande evento. É assumir um papel de protagonismo nacional em um tema que vai moldar o futuro da economia, da educação e da sociedade”, afirmou Dieter Borgert, fundador e CEO da Q-Assist e da Smart QI, e idealizador do Summit, em entrevista para o ND Mais.

Para saber mais sobre este evento que está moldando o futuro da tecnologia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

