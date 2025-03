Joinville Vôlei vence o Goiás e enfrenta o Vôlei Renata nos playoffs da Superliga Na noite desta quinta-feira (27), Joinville Vôlei vence diante da torcida e fecha primeira fase da Superliga ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h27 ) twitter

Depois de garantir a classificação antecipada, o Joinville Vôlei fechou a primeira fase da Superliga com mais uma boa vitória diante do torcedor. O time joinvilense venceu o Goiás por 3 sets a 1 na noite de quinta-feira (27) e conheceu o adversário dos playoffs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a emocionante trajetória do Joinville Vôlei!

