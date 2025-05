Joinville x Barra na Série D: onde assistir ao vivo com imagens e horário Joinville e Barra se enfrentam em jogo da 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro na Arena ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 05h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Joinville e Barra se enfrentam às 16h deste sábado (17) pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela FCF TV. Depois da derrota para o Marcílio Dias, o JEC tenta retomar a ponta da tabela do grupo A8 que está justamente com o Barra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Pássaro ‘topetudo’ chega a SC e vira nova estrela de parque

Dia Internacional de Combate à LGBTfobia relembra decisão da OMS que mudou a história LGBTQIA+

Reinaldo Carneiro Bastos se candidata à presidência da CBF após saída de Ednaldo Rodrigues