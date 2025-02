Jorge Ben Jor se apresenta no P12 neste verão, com músicas atemporais e alegria contagiante Ícone da música brasileira promete encantar o público no dia 22 de fevereiro, em um show repleto de energia, simpatia e sucessos que... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 22h06 ) twitter

Com sua inconfundível mistura de ritmos, que funde samba com maracatu, bossa com rock, baião com funk e modernidade com tradição, Jorge Ben Jor, o alquimista do som, promete encantar o público do P12 no dia 22 de fevereiro. Assinantes do Clube ND têm 20% de desconto.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única!

