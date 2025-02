Jorginho anuncia mudança no comando da Polícia Militar em evento com prefeitos O governador aproveitou evento com prefeitos da Grande Florianópolis para confirmar que vai mudar o comando da Polícia Militar, exercido... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h07 ) twitter

O governador Jorginho Mello (PL) aproveitou evento com prefeitos da Grande Florianópolis, na manhã desta segunda-feira, para confirmar que vai mudar o comando da Polícia Militar de Santa Catarina. A mudança, segundo ele, a um compromisso de alternância.

Saiba mais sobre essa importante mudança no comando da Polícia Militar consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

