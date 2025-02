Jorginho anuncia projeto de BRT na Grande Florianópolis e ajuda para empresa aérea voar em SC Governador Jorginho Mello (PL) apresentou situação financeira do Estado em café da manhã com jornalistas, falou de novos projetos e... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h47 ) twitter

O governador Jorginho Mello (PL) chamou jornalistas para um café da manhã na Casa d’Agronômica para apresentar a situação financeira do Estado, com apresentação do secretário Cléverson Siewert, da Fazenda. Aproveitou, no entanto, para apresentar novos projetos e confirmar que dois deputados do MDB vão assumir vagas no secretariado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

