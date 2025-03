Jorginho escolhe Vanessa Cavallazzi e MPSC terá mulher no comando pela primeira vez Governador Jorginho Mello tinha que optar entre o atual procurador-geral Fábio Trajano e a promotora Vanessa Cavallazzi, que representava... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Jorginho Mello (PL) levou quase três semanas para escolher quem iria comandar o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e decidiu pela renovação. Nesta quarta-feira, ele anunciou que a promotora Vanessa Cavallazi será a nova procuradora-geral de Justiça, na véspera do fim do prazo legal para que optasse entre ela e o atual ocupante do cargo, o procurador Fábio Trajano.

Saiba mais sobre essa decisão histórica e suas implicações no MPSC consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prazo para pagamento de IPTU com desconto encerra nesta semana em Rio do Sul

Estiagem: lajeado que abastece Chapecó opera com 50% da capacidade; ‘Cenário é preocupante’

Avô tem dedos amputados e neta fica ferida ao serem atingidos por barra de ferro em Itapema