Jorginho Mello anuncia sede própria do Saer no Aeroporto Diomício Freitas Governador de Santa Catarina cumpre agenda no Sul do estado nesta quinta-feira (27) ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h06 )

Em visita ao Sul do estado, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, anunciou a construção da sede própria do Saer (Serviço Aeropolicial). O espaço que, hoje, é alugado na Vila Macarini, em Criciúma, vai ser transferido para Forquilhinha, no Aeroporto Diomício Freitas.

