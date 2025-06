Jorginho Mello desafia a ONU e quer ampliar número de escolas cívico-militares em SC Atualmente, mais de 10 mil estudantes estão matriculados em 15 escolas cívico-militares em Santa Catarina ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h15 ) twitter

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, desafiou a recomendação da ONU (Organização das Nações Unidas) — para pôr fim às escolas cívico-militares — e anunciou que pretende ampliar de 15 para 21 unidades no Estado até o final de 2026. Conforme divulgado na quinta-feira (26), atualmente, mais de 10 mil estudantes estão matriculados em colégios desse modelo.

