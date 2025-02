Jorginho Mello inaugura alças de acesso da Antônio Heil à BR-101 em Itajaí Durante inauguração, governador Jorginho Mello diz querer entregar mais duas alças de acesso antes da Páscoa ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 18h46 ) twitter

Na manhã desta sexta-feira (28), o governador Jorginho Mello (PL) veio a Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, para inaugurar duas alças de acesso na intersecção da SC-486, rodovia Antônio Heil, com a BR-101.

