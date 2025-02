Jorginho Mello se antecipa e faz mudanças no primeiro escalão As mudanças no governo estavam previstas para ocorrerem no início do mês de março, conforme informou o governador Jorginho Mello ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Jorginho Mello antecipou as mudanças no secretariado, previstas para o início de março, e nomeou nesta quarta-feira (19) três novos nomes do primeiro escalão do governo.

Para saber mais sobre as mudanças e as novas nomeações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Hercílio Luz perde para o Criciúma e Campeonato Catarinense tem seu primeiro rebaixado

Brusque vence Trem-AP com gols de Pollero e Diego Mathias e avança na Copa do Brasil

Amarradas, torturadas e queimadas: execução de amigas é transmitida por vídeo em presídio no MT