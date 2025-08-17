Jorginho Mello se aproxima do governo Milei e quer ampliar turismo: ‘SC vira extensão do país’ Secretário argentino exaltou infraestrutura de Santa Catarina em reunião com o governador Jorginho Mello na Casa da Agronômica sobre... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 22h17 ) twitter

O governador Jorginho Mello (PL) e sua comitiva receberam, na última sexta-feira (15), um representante do governo Milei no estado. O secretário de Turismo, Esporte e Meio Ambiente da Argentina, Daniel Scioli, esteve em reunião na Casa da Agronômica, em Florianópolis. Além de uma aproximação política — que pode resultar em futura visita do governador ao país vizinho — o encontro teve como tema o turismo de argentinos em Santa Catarina e as possíveis parcerias de negócios entre as regiões.

