Jorginho Mello se aproxima do governo Milei e quer ampliar turismo: ‘SC vira extensão do país’
Secretário argentino exaltou infraestrutura de Santa Catarina em reunião com o governador Jorginho Mello na Casa da Agronômica sobre...
O governador Jorginho Mello (PL) e sua comitiva receberam, na última sexta-feira (15), um representante do governo Milei no estado. O secretário de Turismo, Esporte e Meio Ambiente da Argentina, Daniel Scioli, esteve em reunião na Casa da Agronômica, em Florianópolis. Além de uma aproximação política — que pode resultar em futura visita do governador ao país vizinho — o encontro teve como tema o turismo de argentinos em Santa Catarina e as possíveis parcerias de negócios entre as regiões.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante aproximação!
