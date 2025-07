Jorginho Mello vistoria SCs e inaugura escolas em giro por cidades no Sul de SC Governador cumpre agenda na região e participa de uma entrevista, nesta sexta-feira (25), na NDTV RECORD Criciúma ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), cumpre uma extensa agenda no Sul do estado nos próximos dias. Desta sexta-feira (25), até domingo (27), o chefe do Executivo estadual participa de inaugurações, visita obras e assina ordens de serviço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a agenda do governador!

Leia Mais em ND Mais:

Avaí dispara contra arbitragem após pênalti polêmico: ‘erro inaceitável’

Nova concessão do CentroSul prevê estrutura para até 12 mil pessoas e mudanças na orla

Prefeitura de Florianópolis faz nova proposta salarial aos servidores para evitar greve