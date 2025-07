Jorginho promete asfaltar acessos a granjas e agroindústrias com R$ 1 bilhão por ano em SC O programa Estrada Boa Rural deverá asfaltar ruas no interior de municípios do Oeste do estado; a declaração do governador foi dada... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 19/07/2025 - 19h58 ) twitter

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), afirmou nesta sexta-feira (18) que o Estrada Boa Rural, voltado a asfaltar ruas no interior, prevê a aplicação de R$ 1 bilhão por ano, em parceria com os municípios do Oeste do estado.

