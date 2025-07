Jota Quest e maior pizza do Brasil: veja programação dos 61 anos de Balneário Camboriú Celebração dos 61 anos de Balneário Camboriú acontecerá durante todo mês de julho com as mais diversas atrações ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

No dia 20 de julho, Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, completará 61 anos e o município preparou uma programação que ocorrerá ao longo de todo o mês para comemorar. As celebrações incluem atrações culturais, realização de eventos tradicionais, entrega de obras à comunidade e, até mesmo, a distribuição de fatias da maior pizza linear do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações!

Leia Mais em ND Mais:

Nova vacina contra meningite para bebês de 1 ano já está disponível em Santa Catarina

Carbonífera Rio Deserto fecha mina em SC antes do previsto após pedidos de demissão em massa

Pai e filhos são presos suspeitos de execução de irmãs em suposta briga por terras em SC