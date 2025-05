Jovem acaba preso no mesmo dia em que ganhou liberdade em SC O jovem foi preso em Seara, no Oeste, após caso de furto de carro do próprio colega de trabalho ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um jovem de 20 anos acabou sendo preso no mesmo dia em que ganhou liberdade em Seara, no Oeste de Santa Catarina. O caso se baseia no envolvimento do investigado em um furto de carro ocorrido em outubro de 2024.

Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Metropolitano entra com recurso e consegue liberação para estrear na Série B do Catarinense

Festa do Divino começa nesta sexta e movimenta São José; veja programação

Comerciante é preso por vender fios furtados da rede pública de Florianópolis