Jovem assassinado a tiros é encontrado dentro de casa no interior de SC

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto com diversos tiros em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina, na quinta-feira (15). O corpo foi localizado por um vizinho no Assentamento Volta Grande, no interior do município, que imediatamente acionou as forças de segurança.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

