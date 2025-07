Jovem ateia fogo em carro do avô após ter pedido negado em SC Ocorrência foi registrada em Morro Grande, no Extremo Sul do estado, na manhã desta segunda-feira (30) ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 04h55 (Atualizado em 01/07/2025 - 04h55 ) twitter

Um jovem, de 22 anos, foi preso após atear fogo no carro do avô, de 83 anos, no município de Morro Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na localidade de Nova Roma manhã desta segunda-feira (30). De acordo com o delegado responsável pelo caso, Jorge Ghiraldo, o automóvel teve perda total. “Diante da negativa do idoso em emprestar o veículo, o neto, por vingança, usando de álcool gel, queimou o carro”, pontuou.

