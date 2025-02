Jovem de 18 anos é preso por suspeita de incendiar a casa da ex em SC Ocorrência foi registrada em Lauro Müller, no Sul do estado, no dia 15 de janeiro ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h07 ) twitter

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (12), um jovem, de 18 anos, suspeito de incendiar a casa da ex-companheira em Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina. O crime teria acontecido no dia 15 de janeiro, no bairro Sumaré.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

