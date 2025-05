Jovem de 18 anos morre após queda de moto no interior de SC O jovem de 18 anos, Cassiano Lemes da Silva, morreu após cair de moto na noite da segunda-feira (12), em Modelo, no Oeste do estado... ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma queda de motocicleta tirou a vida do jovem Cassiano Lemes da Silva, de apenas 18 anos, conhecido como “Kaká”. O acidente aconteceu por volta das 22h20 da noite da segunda-feira (12), na linha Salete, interior do município de Modelo, no Oeste de Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi encontrada caída na rodovia, sem capacete e não respondia a estímulos. Ele apresentava ferimentos no rosto e no crânio, com hemorragia no nariz e no ouvido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Impacto violento arrancou capacete de motociclista que morreu na BR-470; vítima é identificada

Família de menino de 4 anos jogado do 5º andar se mudou para prédio horas antes

Trecho da BR-470 em Blumenau terá interdição total nesta quarta-feira