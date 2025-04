Jovem de 19 anos morre em grave acidente em Guatambu A motociclista morreu em após um grave acidente no Oeste do estado ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h26 ) twitter

Uma motociclista de 19 anos morreu na noite de segunda-feira (14) após um acidente na SC-484, em Guatambu, no Oeste de Santa Catarina. Segundo informações apuradas pela NDTV Record no local do acidente, a mulher trabalhava em um supermercado no bairro Efapi, em Chapecó, e seguia no sentido Guatambu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

