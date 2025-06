Jovem de 21 anos é morta a tiros na principal avenida de Chapecó Corpo da jovem foi encontrado na calçada da avenida Getúlio Vargas com ferimentos de arma de fogo ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h56 ) twitter

Uma jovem de 21 anos foi morta com pelo menos três tiros na madrugada deste sábado (7), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi encontrada caída na calçada da principal avenida da cidade, a Getúlio Vargas, por volta das 05h da madrugada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a jovem morta a tiros já estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória quando o socorro chegou ao local.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

