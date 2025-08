Jovem de 21 anos suspeita de esfaquear homem até a morte se entrega à polícia em SC O crime aconteceu no fim de julho, em Abelardo Luz, no Oeste do estado; jovem se apresentou na delegacia na presença do advogado e... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h57 ) twitter

Uma jovem de 21 anos, acusada de matar Nilson Prestes dos Santos, de 52 anos, se apresentou para a Polícia Civil na segunda-feira, em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina, com o advogado responsável pela defesa. A polícia confirmou a prisão temporária e ela foi encaminhada ao presídio feminino de Chapecó. A motivação do crime, ocorrido na madrugada do dia 31 de julho, ainda não foi esclarecida.

