Jovem de 22 anos morre com Chikungunya e município de SC declara surto com 16 casos Vigilância em Saúde de Xanxerê ativou um Comitê Intersetorial para tentar conter os casos da doença ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 20h26 )

Uma mulher de 22 anos que estava internada com dengue e Chikungunya no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, morreu nesta terça-feira (4). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima era de Xanxerê, fazendo com que a cidade declarasse surto para Chikungunya.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender mais sobre a situação.

