Jovem de 23 anos fica gravemente ferido após colisão com caminhão na BR-282, em SC

Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (21), na BR-282, entre os municípios de Xaxim e Xanxerê, no Oeste catarinense. A colisão com caminhão causou filas, que duraram cerca de 1h até o resgate da vítima.

Para mais detalhes sobre este grave acidente e as condições da vítima, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

