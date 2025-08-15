Jovem de Blumenau disputa Campeonato Mundial de Pokémon nos Estados Unidos
O blumenauense de 15 anos, Alexandre Gabriel Back embarcou nesta semana para Anaheim, nos Estados Unidos, para disputar o Campeonato Mundial de Pokémon TCG (Trading Card Game). O evento acontece entre os dias 15 e 18 de agosto e reúne os melhores jogadores do mundo, com premiação total superior a US$ 2 milhões.
Alexandre e o Campeonato Mundial de Pokémon!
