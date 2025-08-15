Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Jovem de Blumenau disputa Campeonato Mundial de Pokémon nos Estados Unidos

O blumenauense, Alexandre Gabriel Back, parte para os Estados Unidos para competir entre os melhores do mundo no Campeonato Mundial...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O blumenauense de 15 anos, Alexandre Gabriel Back embarcou nesta semana para Anaheim, nos Estados Unidos, para disputar o Campeonato Mundial de Pokémon TCG (Trading Card Game). O evento acontece entre os dias 15 e 18 de agosto e reúne os melhores jogadores do mundo, com premiação total superior a US$ 2 milhões.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a emocionante jornada de Alexandre e o Campeonato Mundial de Pokémon!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.