Jovem de SC morre em grave acidente na rodovia Raposo Tavares, em SP

Uma tragédia na madrugada desta quarta-feira (18) tirou a vida de Bruna Spohr Bohrer, de 24 anos, moradora de Piratuba, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A jovem de SC morreu em um grave acidente envolvendo dois caminhões na rodovia Raposo Tavares, no trecho entre Bernardino de Campos e Piraju, no interior de São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa triste ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

