Jovem desaparece após pular no Rio Mampituba e buscas mobilizam bombeiros em SC
05/08/2025 - 20h57

Bombeiros militares procuram por um jovem que desapareceu no Rio Mampituba, em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 22h50, na área central da cidade, próximo à ponte pênsil. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um amigo da vítima estava no local e relatou que o jovem pulou no rio para nadar, mas não conseguiu retornar à margem, submergiu e não foi mais localizado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as buscas e a situação do jovem desaparecido.

