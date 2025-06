Jovem é assassinado a tiros dentro de carro em SC; câmeras ajudaram na prisão de suspeitos Crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (23), em Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h56 ) twitter

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros em Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul de Santa Catarina. O corpo foi encontrado dentro de um veículo Fiat Palio na noite de segunda-feira (23), no bairro Jardim Atlântico. Uma mulher, atingida na perna direita, estava no interior do veículo, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital.

