Jovem é denunciado por atropelar e matar idosa de 77 anos em SC

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) denunciou um jovem de 21 anos por homicídio qualificado após ele atropelar e matar a idosa Sueli Lucia Pertussati, de 77 anos, em Pinhalzinho, no Oeste do estado. Segundo a acusação, o crime foi cometido de forma intencional e impossibilitou qualquer reação da vítima. A Justiça aceitou a denúncia, e o réu será julgado pelo Tribunal do Júri.

