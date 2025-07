Jovem é encontrado morto em casa e moto ligada pode ser explicação para tragédia em SC A mãe do jovem foi quem encontrou o corpo do filho, dentro do quarto, em cima da cama ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 06h57 ) twitter

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto dentro de casa no início da tarde desta segunda-feira (21), no bairro Schroeder I, em Schroeder, no Norte catarinense. De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários, o chamado foi registrado por volta das 14h05, na rua Rio de Janeiro. A mãe do jovem foi quem encontrou o corpo do filho, dentro do quarto, em cima da cama.

