Jovem é esmagado por 500 kg de vidro em Balneário Camboriú Tombamento de placas do material fizeram com que rapaz de 23 anos fosse esmagado por 500 kg de vidro ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

No início da noite desta segunda-feira (2), um homem de 23 anos foi atingido por placas de 500kg de vidro que tombaram no interior de um estabelecimento especializado no material em Balneário Camboriú. O rapaz ficou com a parte inferior do corpo presa sob os escombros e foi necessária uma operação minuciosa para retirá-lo sem causar mais ferimentos.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Colisão entre caminhão e caminhonete mata jovem de 19 anos na BR-470, em SC

Anvisa proíbe venda de marca de repelente à base de citronela

VÍDEO: Caminhão ‘a mil’ usa quase toda área de escape para conseguir parar na BR-376