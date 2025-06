Jovem é morto a tiros após se envolver com mulher casada em baile funk na Grande Florianópolis Vítima foi surpreendida em casa por criminosos encapuzados enquanto estava sentada à mesa da cozinha em São José; caso é investigado... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 06h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 06h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros em São José, na madrugada do último domingo (22), após dois homens encapuzados invadirem uma residência no bairro Nossa Senhora do Rosário. A vítima estava sentada à mesa da cozinha quando foi surpreendida pelos criminosos.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Imagens aéreas mostram destruição provocada por vendaval em SC

Sem multa surpresa: veja onde serão instalados os 6 novos radares de Blumenau

O que é a ‘geada negra’, fenômeno que vai atingir Santa Catarina a partir desta segunda-feira