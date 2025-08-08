Jovem é preso com droga sintética escondida em casa em Camboriú Flagrante aconteceu após suspeito fugir e tentar se esconder em uma conveniência ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas em Camboriú na tarde dessa quarta-feira (6). O flagrante ocorreu na rua Tóquio, no bairro Areias, após a Agência de Inteligência da Polícia Militar receber informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em ND Mais:

Saiba quem era a servidora que morreu em acidente envolvendo carro de luxo em SC

VÍDEO: BR‑470 terá novo desvio para obras de duplicação em Blumenau

‘Mafioso’ caçado pela Interpol por matar jovem de SC e professor é preso no PR