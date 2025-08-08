Logo R7.com
Jovem é preso com droga sintética escondida em casa em Camboriú

Flagrante aconteceu após suspeito fugir e tentar se esconder em uma conveniência

ND Mais|Do R7

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas em Camboriú na tarde dessa quarta-feira (6). O flagrante ocorreu na rua Tóquio, no bairro Areias, após a Agência de Inteligência da Polícia Militar receber informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

