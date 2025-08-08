Jovem é preso com droga sintética escondida em casa em Camboriú
Flagrante aconteceu após suspeito fugir e tentar se esconder em uma conveniência
Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas em Camboriú na tarde dessa quarta-feira (6). O flagrante ocorreu na rua Tóquio, no bairro Areias, após a Agência de Inteligência da Polícia Militar receber informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.
Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas em Camboriú na tarde dessa quarta-feira (6). O flagrante ocorreu na rua Tóquio, no bairro Areias, após a Agência de Inteligência da Polícia Militar receber informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: