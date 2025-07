Jovem morre após ser arremessado de veículo em grave acidente na SC-108 Ocorrência foi registrada em São Ludgero, no Sul do estado, na madrugada desta sexta-feira (4) ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 23h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 23h56 ) twitter

Um grave acidente de trânsito na SC-108, em São Ludgero, no Sul de Santa Catarina, matou um jovem, de 28 anos, na madrugada desta sexta-feira (4). Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora do veículo, uma caminhonete. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado sem sinais vitais e com traumatismo craniano. Outras duas pessoas, que também estariam no veículo, teriam fugido antes da chegada da PM (Polícia Militar), informou a guarnição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

