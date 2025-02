Jovem morta a tiros: tempo que ex levou para deixar apartamento em Chapecó revela emboscada A jovem morta a tiros na noite do último sábado (22) em um apartamento no bairro Vila Real foi identificada como Samara Greiner da... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pouco mais de um minuto. Esse foi o tempo que o suspeito de assassinar a jovem Samara Greiner da Silva, de 25 anos, levou para deixar o local do crime, no bairro Vila Real, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A jovem morta a tiros foi encontrada em um apartamento na noite do último sábado (22).

Saiba mais sobre essa trágica história e os detalhes da investigação no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente que ostentava armas na internet é morto em confronto com a PM de Balneário Camboriú

Multihospital de Florianópolis é finalista em premiação internacional

Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR-116, em SC