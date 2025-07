Jovem motociclista perde a vida em grave acidente na SC-445 Vítima, de 24 anos, colidiu a moto na porta esquerda de um Honda Civic, na noite desse sábado, em Balneário Rincão ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Um motociclista de 24 anos morreu após um grave acidente na SC-445, em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 23h40 de sábado (5), no bairro Pedreira. A vítima, identificada como Ismael Matos Caetano, colidiu a moto contra a porta esquerda de um Honda Civic. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem apresentava politraumatismo, estava inconsciente e sem sinais vitais. O motorista do Civic, de 23 anos, sofreu um ferimento no rosto e foi encaminhado ao hospital pelos Bombeiros Voluntários de Balneário Rincão. A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) e a Polícia Científica também prestaram apoio na ocorrência.

