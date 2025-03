Jovem que presenciou decapitação de homem em SC é apreendida um ano após crime Ela era menor de idade na época do crime, em Araquari, por isso deverá sofrer medidas com base no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h26 ) twitter

Uma jovem que estava presente na decapitação de Vitor Albino Effting, em março de 2024, foi apreendida em Araquari nesta quarta-feira (19). O principal suspeito do crime foi preso em junho do último ano na cidade do Norte catarinense.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

