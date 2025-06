Jovem sobrevive após coração ser atingido em acidente com pistola de pregos em SC Ederson foi salvo após cirurgia de alta complexidade em hospital de Sombrio ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 02h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h15 ) twitter

Ederson Ezequiel Scheffer, de apenas 17 anos, sobreviveu a um grave acidente após disparar, acidentalmente, uma pistola de pregos automática contra o próprio peito. Após ser socorrido, o morador de Morro Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, foi encaminhado para Meleiro que, com urgência, transferiu-o para Sombrio, no dia 20 de junho.

Para saber mais sobre essa incrível história de sobrevivência e os detalhes do atendimento médico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

