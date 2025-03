Jovens de Santa Catarina são os que mais estudam e trabalham no Brasil Santa Catarina se destaca no cenário nacional ao manter o menor índice de jovens “nem-nem”, refletindo a eficácia de suas políticas... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h06 ) twitter

Em Santa Catarina, a proporção de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam e que não trabalham formalmente é de 10,6%. O índice de “nem-nem” catarinense é o menor entre todos os estados brasileiros. É também muito abaixo da média nacional que ficou em 17,3%.

