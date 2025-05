Jovens levam tiros no rosto após discussão em festa sertaneja em Lages Vítimas levaram tiros no rosto após discutirem com homem, que fugiu em um Celta preto

ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share