Jovens passam madrugada desaparecidos em mata fechada de SC Grupo ficou perdido por cerca de cinco horas no Morro da Pedreira, em Porto União ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Quatro jovens, três com 18 anos e uma adolescente de 17, ficaram perdidos por cerca de cinco horas em uma área de mata fechada no Morro da Pedreira, em Porto União, no Planalto Norte catarinense, na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o grupo tentou pedir ajuda por telefone por volta das 2h03. Inicialmente, as informações fornecidas eram confusas, e a comunicação foi interrompida quando o telefone de contato ficou sem bateria. Sem conseguir novas informações, equipes de resgate iniciaram buscas pela região.

Para saber mais sobre o resgate e os detalhes dessa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

MrBeast, maior youtuber do mundo, convida influenciador de SC para projeto global

Criança encontrada andando sozinha na rua estava à procura da mãe em SC

Luciano Hang anuncia investimento bilionário em megalojas e expansão para todo Brasil