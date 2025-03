Julgamentos de casos de feminicídio disparam 225% no Brasil, diz CNJ Levantamento faz parte do novo Painel de Violência Contra a Mulher, lançado nessa terça-feira (11) pelo órgão ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 15h26 ) twitter

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) registrou aumento de 225% nos julgamentos de casos de feminicídio em todo o país. O levantamento foi realizado entre os anos de 2020 e 2024, e divulgados nessa terça-feira (11), durante lançamento do novo Painel Violência Contra a Mulher, elaborado pelo órgão.

Para entender melhor essa alarmante realidade e as implicações para a sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

