‘Julgar ela? Jamais’: pai de bebê que recebeu antídoto de cobra em SC não culpa profissional

Após a aplicação acidental de 0,5 ml de soro contra veneno de cobra no lugar da vacina contra hepatite B em 11 recém-nascidos no Hospital Santa Cruz de Canoinhas (SC), Everton Massaneiro Figura, pai de um dos bebês, relatou os cuidados adotados desde o ocorrido. “Precisamos ficar atentos a algumas reações que podem acontecer, como feridas, inchaço na garganta, algumas manchinhas no corpo, febre. Tem que estar tendo esse cuidado”, explica Everton. “O hospital nos disponibilizou um profissional para caso essas reações aconteçam”.

